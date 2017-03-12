مساهمو بنك بوبيان الكويتي يقرون توزيع 6 فلوس للسهم عن أرباح 2016 وزيادة رأس المال

القاهرة 12 مارس آذار (رويترز) - أقر مساهمو بنك بوبيان الكويتي اليوم الأحد توزيع ستة فلوس للسهم عن أرباح 2016 بجانب زيادة رأسمال البنك من خلال توزيع سهم مجاني لكل 100 سهم.

وبلغ صافي ربح البنك 41.07 مليون دينار في 2016 مقابل 35.24 مليون دينار في 2015.

وأضاف البنك في بيان نشر على موقع بورصة الكويت الإلكتروني أنه سيتم زيادة رأسمال البنك من 216.641 مليون دينار إلى 227.476 مليون دينار من خلال توزيع مجاني.

ووافق المساهون لمجلس إدارة البنك على "إصدار صكوكا أو أدوات تمويلية وفقا لصيغ العقود التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية."