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لمحة -مؤشرات الكويت ترتفع صباحا وسط تداولات هزيلة

Wed Mar 15, 2017 7:13am GMT
 
[-] نص [+]

0702 جمت -

* المؤشر السعري الكويتي يفتح مرتفعا 0.35% عند 6813.7 نقطة.

* مؤشر كويت 15 يصعد 0.1% إلى 947.1 نقطة.

* صعود ثلاثة أسهم قيادية فقط وتراجع سهم وبقاء الأسهم الأخرى دون تغيير.

* أسهم زين تنخفض 1.2% في مستهل الجلسة.

* زين قالت اليوم إنها في المراحل النهائية لعمليات بيع أبراج بعض شركات المجموعة وتتفاوض حاليا مع قائمة بعدد محدود من الشركات.

* أسهم أجيليتي ترتفع 1.7% وبنك بوبيان 1.2% وكيبكو 1.02%.

(تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 