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لمحة -أسهم البنوك تقود البورصة الكويتية للارتفاع

Tue Mar 21, 2017 10:40am GMT
 
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0955 جمت -

* مؤشر كويت 15 يغلق مرتفعا 0.29% عند 967.05 نقطة والمؤشر السعري الرئيسي يصعد 0.18% عند 6881.2 نقطة.

* أسهم زين تغلق مرتفعة 1.09% وبنك الكويت الدولي 0.85% وبنك بوبيان 1.19% وبنك الكويت الوطني 1.3%.

* ارتفاع أسهم بنك برقان 1.54% وبنك الخليج 0.81% وبنك وربة 1.89% وبوبيان للبتروكيماويات 1.72%.

* أسهم مباني تغلق منخفضة 1.16% وفيفا 1.19% وبيتك 1.6% وأجيليتي 1.59%.

* إجمالي القيمة المتداولة 33.7 مليون دينار منها 10.6 مليون للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
 
 