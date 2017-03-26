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بيتك الكويتي يبيع كامل حصته في الخدمات العامة مقابل 5.6 مليون دينار

Sun Mar 26, 2017 7:28am GMT
 
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الرياض 26 مارس آذار (رويترز) - قال بيت التمويل الكويتي (بيتك) أكبر البنوك الإسلامية في البلاد إنه وقع اتفاقا لبيع حصته البالغة 80 بالمئة في شركة الخدمات العامة مقابل 5.6 مليون دينار (18.7 مليون دولار).

وأضاف البنك في بيان للبورصة اليوم الأحد أن الأثر المالي لصفقة البيع غير جوهري وسينعكس على النتائج المالية للبنك للربع الأول من العام الجاري.

ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل حول الطرف المشتري لحصة البنك في الشركة.

(الدولار = 0.30455 دينار كويتي)

(تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 