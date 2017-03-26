لمحة-مؤشرات الكويت تغلق متراجعة
0955 جمت -
* المؤشر السعري الكويتي يغلق متراجعا 0.04% عند 7040.5 نقطة.
* مؤشر كويت 15 يخسر 1.3% وسط نزول معظم الأسهم القيادية المتداولة.
* أسهم بيتك تغلق منخفضة 1.6% وزين 2.2% وأمريكانا 4% والكويت الوطني 1.4% ومباني 2.3% وبنك بوبيان 2.4% وبوبيان للبتروكيماويات 3.4%.
* أسهم أجيليتي تغلق مرتفعة 1.55 والكويت الدولي 0.8% وفيفا 2.35% وبنك الخليج 0.8%. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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