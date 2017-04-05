لمحة-بورصة الكويت تغلق مرتفعة بدعم أسهم البنوك
0933 جمت -
* مؤشر كويت 15 يغلق مرتفعا 1.04% عند 958.3 نقطة والمؤشر السعري الرئيسي 0.62% إلى 7059.6 نقطة.
* أسهم بنك الكويت الوطني تكسب 1.47% وبنك الكويت الدولي 4.51% وبيت التمويل الكويتي 1.85% وبنك برقان 2.94% وبنك الخليج 3.66% وبنك وربة 1.92%.
* أسهم بنك بوبيان تتراجع 1.22% واستقرار زين ومباني وفيفا ومشاريع وأجيليتي وبوبيان للبتروكيماويات. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير عبد المنعم درار - هاتف 0020223948031)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.