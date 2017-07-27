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لمحة-تباين المؤشرات الكويتية صباحا

Thu Jul 27, 2017 6:19am GMT
 
[-] نص [+]

0615 جمت -

* مؤشر كويت 15 يرتفع 0.09 بالمئة إلى 953.79 نقطة والمؤشر السعري الرئيسي يتراجع 0.22 بالمئة إلى 6830.98 نقطة.

* أسهم أبيار تخسر 1.56 بالمئة والامتياز 0.59 بالمئة ونابيسكو 5.3 بالمئة والمتحد 1.9 بالمئة وفيفا 0.12 بالمئة.

* أسهم زين تكسب 0.88 بالمئة وأعيان 6.9 بالمئة والإثمار 0.67 بالمئة ورمال 2.9 بالمئة والمدينة 2.5 بالمئة ووطني 0.29 بالمئة وأجيليتي 0.12 بالمئة واستقرار بنك وربة وبيتك. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير إسلام يحيى - هاتف 0020223948031)
 
 