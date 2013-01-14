بيت الاستثمار الخليجي تعيد جدولة 43.5 مليون دينار ديونا

الكويت 14 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت شركة بيت الاستثمار الخليجي الكويتية اليوم الإثنين إنها وقعت اتفاقية مرابحة مع بيت التمويل الكويتي مكنتها من إعادة جدولة 43.5 مليون دينار (154.5 مليون دولار) مستحقة له لمدة خمس سنوات.

وأوضحت الشركة في بيان نشر على موقع بورصة الكويت أن إعادة الجدولة تمتد لخمس سنوات حتى 2017.

وقال البيان إن الاتفاقية تقضي بسداد مليوني دينار قامت الشركة بسدادها بالفعل في يناير كانون الثاني الجاري ودفعة أخيرة بمبلغ 21.75 مليون دينار تستحق في أكتوبر تشرين الأول 2017 "على أن يتم سداد باقي مبلغ المرابحة على أقساط متساويه تدفع كل ستة أشهر ابتداء من فبراير 2014 كما تتضمن بنود الاتفاقية إعطاء ضمانات ورهونات من الدرجة الأولى بنسبة 100 في المئة."