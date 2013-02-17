نمو أرباح بيت التمويل الكويتي 9% في 2012

الكويت 17 فبراير شباط (رويترز) - أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) اليوم الأحد نمو أرباحه السنوية تسعة في المئة في 2012.

وقال بيتك وهو أكبر بنك إسلامي في الكويت في بيان صحفي حصلت رويترز على نسخة منه إن أرباحه بلغت 87.7 مليون دينار (311 مليون دولار) في 2012 بربحية للسهم الواحد قدرها 30.8 فلس.

وأضاف البيان أن مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي أوصي بتوزيع عشرة فلوس لكل سهم وعشرة أسهم منحة لكل 100 سهم عن أرباح 2012.

وكان بيت التمويل الكويتي حقق في 2011 أرباحا قدرها 80.34 مليون دينار.