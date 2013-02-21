صكوك مغطاة جديدة قد تلبي الطلب على أدوات الدين المدعومة بأصول

من برناردو فيزكاينو

دبي 21 فبراير شباط (رويترز) - قد يحقق نوع جديد من الصكوك أصدرته وحدة بريطانية تابعة لشركة كويتية نجاحا في السوق كونه يمنح درجة أكبر من الأمان للمستثمر عبر تبني صيغة شبيهة بالسندات التقليدية المغطاة بأصول.

واستعادت السندات المغطاة بأصول انتعاشها في أوروبا والولايات المتحدة خلال الأزمة المالية العالمية حين أتاحت إمكانية الاستفادة من الأصول الداعمة للإصدار في حال تعسر المقترض مع اقبال المستثمرين إلى الاستثمارات السائلة والآمنة.

وقد تلعب هذه الصيغة دورا الآن في التمويل الإسلامي إن تم حل مشكلات تتعلق بالمعاملة الضريبية والتسعير على نحو يرضي المستثمر. واستخدم بنك جيت هاوس في لندن وهو فرع من شركة بيت الأوراق المالية ‭‭ ‬‬ الكويتية صيغة الصكوك المغطاة لأول مرة عبر إصدار خاص في ديسمبر كانون الأول.

وأصدر البنك صكوكا بقيمة 6.9 مليون جنيه (10.4 مليون دولار) لأجل خمسة أعوام مدعومة بعقار في بازنجستوك في بريطانيا اشتراه البنك في يوليو تموز 2011. وأثبت الإصدار فاعلية هذه الصيغة وقدرتها على الخضوع للمعاملة الضريبية الضرورية حسب القواعد التنظيمية هناك.

وفي حالة السندات التقليدية المغطاة يحق للمستثمر تحريك دعوى قانونية ضد المصدر والتصرف في الأصول الداعمة للإصدار مما يعطيه حماية مزدوجة.

وتقول فارميدا باي الشريك بشركة نورتون روز في لندن وأحد المشاركين في إعداد الصفقة إن صكوك جيت هاوس تعمل على نحو مشابه فتجمع بين التزام البنك بإعادة شراء الصكوك وهذا مستوى أولي من الحماية وفي حال التعسر توفر حماية ثانوية عبر إمكانية التصرف في الأصل.

وتقوم صكوك جيت هاوس على صيغة عقد الإجارة شائع الاستخدام في قطاع التمويل الإسلامي والذي لا يمنح المستثمر في غالب الأحوال حق التصرف في الأصول الداعمة للإصدار.