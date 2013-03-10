البحرين الوطني وصندوق تقاعد يشتريان 51.6% في البحرين الإسلامي

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دبي 10 مارس آذار (رويترز) - قال بنك البحرين الوطني اليوم الأحد إنه اتفق مع صندوق تقاعد محلي على شراء 51.6 بالمئة في بنك البحرين الإسلامي من دار الاستثمار الكويتية.

وبحسب بيان صادر عن البنك تشمل الصفقة قيام كل من البحرين الوطني وشركة إدارة أصول الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بشراء حصة 25.8 بالمئة في البحرين الإسلامي بسعر 72 فلسا للسهم.

وتنطوي الصفقة على علاوة بنحو ثلاثة بالمئة فوق سعر إغلاق سهم بنك البحرين الإسلامي يوم الخميس والبالغ 70 فلسا. والدينار البحريني ألف فلس. وبناء على الحجم الإجمالي للأسهم القائمة للبنك تبلغ قيمة الصفقة نحو 34.9 مليون دينار (92.57 مليون دولار).

وقال عبد الرزاق حسن القاسم الرئس التنفيذي لبنك البحرين الوطني في البيان "كنا نتطلع لفرصة استثمارية مناسبة لترسيخ موقعنا في القطاع المصرفي الإسلامي ويمثل بنك البحرين الإسلامي الأداة المناسبة لنا من أجل تحقيق هذا الهدف."

والبحرين الوطني ثاني أكبر بنك في البحرين من حيث القيمة السوقية وله 25 فرعا في البلاد. والبحرين الإسلامي أقدم بنك إسلامي في البحرين.