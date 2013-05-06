شركة كويتية تطلق صندوقا للتمويل التجاري الإسلامي

من برناردو فيزكاينو

سيدني 6 مايو أيار (رويترز) - أطلقت شركة آسيا للاستثمار صندوقا للتمويل التجاري الإسلامي برأس مال مبدئي قدره 20 مليون دولار بهدف تلبية احتياجات صغار المصنعين في آسيا.

وتهدف آسيا للاستثمار - وأكبر مساهم فيها صندوق الثروة السيادية في الكويت الهيئة العامة للاستثمار - لسد الفراغ الذي تخلفه البنوك الدولية التي تقلص أنشطتها مما تسبب في قلة القروض المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال سليمان علي رضا المدير التنفيذي لذراع إدارة الاستثمار لشركة آسيا في هونج كونج "نتصل بشركات تتعامل مع البنوك ولكن خطوطها الائتمانية محدودة - ندرس تمويلها."

ورغم النمو القوي للتمويل الإسلامي عالميا على مدار السنوات القليلة الماضية فقد أهمل القطاع التجارة السلعية وترك التمويل التجاري لهيمنة البنوك التقليدية.

غير أن البنوك التقليدية تتراجع بسبب الأزمة المالية العالمية ورفع متطلبات رأس المال حسب لوائح بازل 3 ما يفسح المجال للمؤسسات غير المصرفية لتغطية نحو 20 بالمئة من هذه الأنشطة حسبما قال علي رضا.

وتأسست شركة آسيا في عام 2005 تحت اسم الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية وهي تقدر حجم التجارة السنوية بين الدول الآسيوية عند خمسة تريليونات دولار يمكن أن تصل إلى 20 تريليون دولار في 2020.

وأطلق الصندوق المسجل في جزر كايمان بشكل تجريبي في ديسمبر كانون الاول ويمنح تمويلا قصير الأجل من خلال عقود مرابحة.

وقال علي رضا "نلجأ لصيغة المرابحة بضمان السلع وهي صيغة معيارية سبق تجربتها واختبارها."

وتعمل المؤسسات الإسلامية في الخليج على تنويع معاملاتها في سوق النقد لذا قد تجد ضالتها في بعض منتجات آسيا للاستثمار. وقال علي رضا إن العائد أعلى من عقود المرابحة السلعية والسيولة أفضل من الصكوك.