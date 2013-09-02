الرئيس التنفيذي: بنك وربة الكويتي يسعى للتوسع في الخارج

الكويت 2 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال المدير التنفيذي لبنك وربة الإسلامي الكويتي إن السوق المحلية هي السوق الأساسية للبنك لكن هناك خطة للتوسع في الأسواق الخارجية.

وأضاف جسار الجسار في مؤتمر صحفي عقد اليوم الإثنين بمناسبة إدراج أسهم البنك في بورصة الكويت أن وربة وضع خطة استراتيجية لعمله في الداخل والخارج بالاستعانة بمستشار عالمي ويعتزم تطبيقها بشكل كامل.

ويبدأ تداول السهم في البورصة غدا الثلاثاء.

تأسس بنك وربة الذي يبلغ رأسماله 100 مليون دينار (351.5 مليون دولار) في 2010 وتملك الهيئة العامة للاستثمار وهي الصندوق السيادي لدولة الكويت 24 بالمئة من إجمالي أسهمه والنسبة الباقية تم توزيعها على المواطنين الكويتيين بالتساوي حيث يملك كل مواطن 684 سهما.

وقال الجسار إن مستقبل البنك واعد وقطاع المصارف الإسلامية هو الأسرع نموا في المنطقة.

ويبلغ عدد موظفي البنك 230 موظفا وله ستة أفرع قائمة وفرعان تحت الإنشاء ليصبح الإجمالي ثمانية بنهاية 2013.

وطبقا للجسار بلغت أصول البنك في نهاية يونيو حزيران 343.6 مليون دينار بنمو 54 بالمئة في ستة أشهر. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 91.3 مليون دينار في نهاية يونيو 2013.