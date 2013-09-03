أداء قوي لسهم وربة في أولى جلسات تداوله ببورصة الكويت

من أحمد حجاجي

الكويت 3 سبتمبر أيلول (رويترز) - على غير المعتاد اكتظ مبنى سوق الكويت للأوراق المالية بالعديد من المواطنين الكويتيين الذين ربما لم يتعاملوا في الأسهم طوال حياتهم لكنهم جاءوا أملا في الحصول على سعر مناسب لبيع ما لديهم من أسهم حصلوا عليها بالمجان في بنك وربة الإسلامي الذي بدأ تداوله اليوم الثلاثاء.

تأسس وربة الذي يبلغ رأسماله 100 مليون دينار (351.5 مليون دولار) في 2010 وتملك الهيئة العامة للاستثمار وهي الصندوق السيادي لدولة الكويت 24 بالمئة من إجمالي أسهمه والنسبة الباقية موزعة على المواطنين الكويتيين بالتساوي حيث يملك كل مواطن 684 سهما.

وبعد خمس دقائق من بدء التداول وصل سعر السهم إلى 325 فلسا (1.1 دولار) بعد أن فتح على 300 فلس. والدينار الكويتي ألف فلس.

وقال أحد المواطنين "لماذا أبيع الآن؟ السعر وصل اليوم 325 وغدا سيصل إلى 350."

وقال مدير شركة مينا للاستشارات عدنان الدليمي "اليوم كانت بداية مثيرة جدا لبنك وربة .. أكثر المتفائلين لم يتوقعوا أن يصل السعر إلى هذا المستوى."

وأضاف "المشترون يريدون ترغيب المساهمين للبيع وهذا يجعلهم يتمسكون أكثر بالسهم .. الكميات المعروضة ليست كبيرة."

وقال حارس أمن بالمبنى "اليوم الزحام شديد .. أضعاف ما كنا نعتاده من الناس .. اليوم لا يزال في أوله .. الكل يأتي بسبب البنك الجديد."