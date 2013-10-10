تقرير: إصدارات الصكوك تنمو عالميا 33% فى سبتمبر

الكويت 10 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال تقرير مصرفي اليوم الخميس إن سوق الصكوك العالمية استردت بعضا من عافيتها في سبتمبر أيلول الماضى لتصل إصداراتها الجديدة إلى 7.8 مليار دولار بنمو 33 بالمئة مقارنة بالشهر السابق.

وأوضح التقرير الذي أصدرته شركة بيتك للأبحاث المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتى أن الجهات السيادية حصدت المركز الأول من حيث قيمة الإصدارات في حين جاءت الشركات فى المركز الثانى وتم طرج إجمالي 47 إصدارا في سبتمبر أيلول مقابل 55 في أغسطس آب.

وأضاف أنه رغم بلوغ المجموع التراكمي للإصدارات في الأشهر التسعة الأولى من 2013 نحو 83 مليار دولار إلا أن الرقم مازال أقل من حجم الإصدارات المسجل لنفس الفترة في 2012 وهو 103 مليارات دولار.

وقال إن ماليزيا استحوذت على النصيب الأكبر من إصدارات الصكوك خلال في سبتمبر أيلول بنسبة 65.8 بالمئة من إجمالي الإصدارات. وكانت حصة السوق الماليزية منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر أيلول 2013 قد بلغت 70.1 بالمئة من إجمالي السوق مقارنة بنسبة 74 بالمئة في 2012.

وبلغ إجمالي إصدارات الشركات من الصكوك منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر أيلول 9.1 مليار دولار مقارنة مع 23.2 مليار دولار في 2012.