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بيت التمويل الكويتي يستحوذ على برج الصفاة التجاري بقيمة 11 مليون دينار

Sun Feb 16, 2014 6:59am GMT
 
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الكويت 16 فبراير شباط (رويترز) - قال بيت التمويل الكويتي (بيتك) أكبر بنك إسلامي في البلاد اليوم الأحد إنه استحوذ على برج الصفاة التجاري ف الكويت في اطار تسوية نهائية للمديونية المستحقة على أحد العملاء بقيمة 11 مليون دينار (39 مليون دولار).

وقال البنك الإسلامي في بيان نشر على موقع بورصة الكويت على الانترنت "يأتي هذا الاستحواذ في إطار حرص بيتك المستمر على تعزيز محفظته الاستثمارية من خلال مثل هذه العقارات الجيدة والمدرة والمتزايدة القيمة بما يحقق أفضل العوائد للمودعين والمساهمين بمخاطر محدودة."

(الدولار = 0.2818 دينار) (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522460350 - تحرير نادية الجويلي)
 