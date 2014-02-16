بيت التمويل الكويتي يستحوذ على برج الصفاة التجاري بقيمة 11 مليون دينار

الكويت 16 فبراير شباط (رويترز) - قال بيت التمويل الكويتي (بيتك) أكبر بنك إسلامي في البلاد اليوم الأحد إنه استحوذ على برج الصفاة التجاري ف الكويت في اطار تسوية نهائية للمديونية المستحقة على أحد العملاء بقيمة 11 مليون دينار (39 مليون دولار).