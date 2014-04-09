أرباح بيتك- ماليزيا ترتفع 64% إلى 148.6 مليون رنجيت في 2013

الكويت 9 أبريل نيسان (رويترز) - قفزت أرباح ‭‬‬بيت التمويل الكويتى الماليزى "بيتك– ماليزيا" 64.4 في المئة في عام 2013 لتصل إلى 148.6 مليون رنجيت ماليزى (45.7 مليون دولار) مقارنة بأرباح 2012. وقال بيت التمويل الكويتي (بيتك) الذي يمتلك حصة أغلبية في بيتك-ماليزيا في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه إن إجمالي الأصول بلغ 9.5 مليار رنجيت في 2013 بزيادة 7.1 في المئة مقارنة بالعام السابق.

وعزا البيان زيادة الأصول إلى النمو في إجمالي التمويل الممنوح للعملاء بنسبة 9.1 في المئة ليصل إلى 6.5 مليار رنجيت بفضل التوسع فى تمويل الشركات.

وبلغت نسبة كفاية رأس المال 21.8 في المئة وهي من أعلى المعدلات بين البنوك الإسلاميةفى ماليزيا.

وقال الرئيس التنفيذي لبيتك- ماليزيا عبد الحميد حافظ في البيان إن البنك "واصل نموه بثبات واستدامة في 2013 وبعد تطبيق خطة التحول فإن رؤية البنك تركز على الجوانب الاستراتيجية والتشغيلية لضمان استمرارية النمو في العام الحالي والأعوام القادمة."

وأوضح حافظ أن بيتك-ماليزيا يركز على ثلاثة محاور استراتيجية هي تنمية الأصول ذات الجودة والاستدامة وتقليل التكاليف وتدعيم القدرات بما فيها تعزيز تكنولوجيا المعلومات وتطوير العنصر البشري.

(الدولار = 3.2448 رنجيت ماليزي)