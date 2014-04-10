أرباح بنك بوبيان الكويتي ترتفع 84% في الربع/1
الكويت 10 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت النتائج المالية لبنك بوبيان الإسلامي الكويتي اليوم الخميس ارتفاع أرباحه 84 بالمئة في الربع الأول من العام إلى 5.68 مليون دينار (20.1 مليون دولار) مقابل 3.09 مليون دينار قبل عام.
وأوضحت النتائج التي وردت في بيان نشر بموقع بورصة الكويت على الانترنت أن ربحية السهم بلغت 2.9 فلس في الربع الأول مقابل 1.6 فلس في الفترة ذاتها من 2012. والدينار الكويتي ألف فلس.
(الدولار = 0.2819 دينار كويتي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522460350 - تحرير أحمد إلهامي)
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