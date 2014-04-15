مقابلة-الإمارات لإعادة التأمين تستهدف 75 مليون دولار أقساطا في 2014

من أحمد حجاجي

دبي 15 أبريل نيسان (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي للإمارات لإعادة التأمين التكافلي إن الشركة التي تأسست في نهاية 2013 تستهدف الوصول بالأقساط السنوية إلى 75 مليون دولار في 2014 وزيادتها بنسبة 33 بالمئة إلى 100 مليون دولار في غضون عامين.

وقال محمد حسين الدشيش في مقابلة مع رويترز إن الشركة تعمل في 49 دولة حاليا ولديها عقود إعادة تأمين مع 160 شركة في أنحاء العالم.

وأضاف أن الشركة التي يبلغ رأسمالها 120 مليون دولار مدفوعة بالكامل "لا تبدأ من الصفر" لأنها مملوكة بالكامل لشركة الفجر الكويتية التي حولت لها محفظة تأمينية قوامها 60 مليون دولار كأقساط تأمينية سنوية فور بدء العمل.

وقال إن الإمارات لإعادة التأمين التكافلي "منفتحة على الجميع" وتقوم بعمليات إعادة التأمين للشركات التكافلية والتقليدية وهي تلتزم في كل أعمالها بالمبادئ المستقرة للتأمين الإسلامي.

وتقوم فكرة التأمين التكافلي على التزام عدد من الأفراد والمؤسسات بالتضامن الإلزامي فيما بينهم لتعويض أي خطر يلحق بأي منهم.

ولا يوجد إلا عدد محدود جدا من شركات إعادة التأمين التكافلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا رغم التسارع الكبير في إنشاء شركات التأمين التكافلي في العالمين العربي والإسلامي.

وقال الدشيش إن شركة الإمارات لإعادة التأمين التكافلي بدأت الدخول في مشروعات الطاقة وتمكنت خلال الشهور الماضية من استقطاب عملاء "على مستوى عالي ومعروفين" كمقدمة للدخول بقوة والمنافسة في هذا القطاع البعيد عن تغطية شركات إعادة التأمين التكافلي.

وأضاف أن حجم عقود إعادة التأمين التي تحصل عليها شركات إعادة التأمين التكافلي في قطاع الطاقة لا يزيد على واحد بالمئة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.