انخفاض خسائر بنك وربة الكويتي إلى 162 ألف دينار في الربع/1

الكويت 21 أبريل نيسان (رويترز) - أعلن بنك وربة الكويتي الإسلامي تراجع خسائره في الربع الأول من العام إلى 162 ألف دينار (575 ألف دولار) من 1.5 مليون دينار قبل عام.