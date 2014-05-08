بيت التمويل الخليجي البحريني يستأنف ضد قرار أسواق المال الكويتية بوضعه تحت المراقبة

الكويت 8 مايو أيار (رويترز) - قدم بيت التمويل الخليجي البحريني عريضة استئناف لهيئة أسواق المال الكويتية ضد قرارها السابق بوضعه تحت المراقبة ستة أشهر بعد تداولات غير اعتيادية تمت على سهمه في مايو أيار العام الماضي.

وخلال الأشهر الأخيرة كثفت هيئة اسواق المال الكويتية وهي أعلى سلطة رقابية على سوق الأوراق المالية من إجراءاتها الرقابية لاسيما للتداولات التي تعتبرها غير اعتيادية وهو ما كان موضع ترحيب من قبل بعض التنفيذيين والخبراء لكنه كان موضع نقد من قبل آخرين اعتبروا أن الهيئة تضيق الخناق على السوق.

وقال بيت التمويل الخليجي الذي يعمل وفق الشريعة الإسلامية في بيان نشر على موقع بورصة البحرين على الانترنت إن مجلس التأديب التابع لهيئة اسواق المال الكويتية أصدر في 17 ابريل نيسان الماضي قرارا "يتم بموجبه إخضاع البنك للمراقبة لمدة ستة أشهر."

وأكد البيان أن القرار "لم يفرض أية غرامة مالية على بيت التمويل الخليجي."

وأسهم بيت التمويل الخليجي مدرجة في بورصتي الكويت والبحرين.

وقال البيان إن الأمر يتعلق "بحجم التداول المرتفع الذي تمت ملاحظته خلال شهر مايو 2013 حيث قام بيت التمويل الخليجي حينئذ بإصدار إخطار إلى (هيئة) الأسواق بأنه لم يكن هناك أي حدث رئيسي يكون قد أدى إلى هذا التداول غير الاعتيادي."

وأضاف البيان أن بيت التمويل أصدر في الشهر التالي إخطارا يتعلق بتوقيع مذكرة تفاهم بين إحدى شركاته الزميلة ومؤسسة مالية أخرى.

وذكر أنه في شهر سبتمبر ايلول من العام الماضي أصدرت هيئة أسواق المال الكويتية "إخطارا إلى بيت التمويل الخليجي يتعلق بالحدثين المذكورين" كما استدعت ممثله القانوني وطالبته بتقديم تبرير من خلال بيان كتابي حول المسألتين المثارتين من هيئة أسواق المال.

وذكر أن مجلس التأديب التابع لهيئة أسواق المال الكويتية استدعى الممثل القانوني لبيت التمويل الخليجي في شهر إبريل نيسان الماضي لإخطاره بقرار الهيئة.