بيتك: إصدارات الصكوك في ابريل هي الأعلى منذ بداية 2014

الكويت 8 مايو أيار (رويترز) - قال تقرير أصدره بيت التمويل الكويتي (بيتك) اليوم الخميس إن إصدارات الصكوك على مستوى العالم بلغت 13.4 مليار دولار في ابريل نيسان الماضي وهي الأعلى في 2014.

وقال التقرير الذي اصدرته شركة بيتك للأبحاث المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتى إن ابريل الماضي شكل ثالث أفضل شهر من حيث اصدار الصكوك خلال 12 شهرا.

وجاءت الإصدارات بقيادة الهيئات السيادية وشبه السيادية التي شكلت معا ما نسبته 82 في المئة تقريبا أو 11.04 مليار دولار من حجم الإصدارات في أبريل.

كما شهدت صكوك الشركات زيادة نسبتها 65 في المئة في حجم الإصدارات لهذا الشهر لتسجل 2.36 مليار دولار بينما كانت في مارس اذار الماضي 1.45 مليار دولار.

وأوضح التقرير أن هذه الزيادة جاءت بدعم من عودة الإصدارات الخليجية في أبريل بالإضافة إلى إصدارات الشركات من تركيا وماليزيا.

وقال "ساعدت إصدارات ابريل السخية في وصول إصدارات سوق الصكوك الأولية منذ بداية العام وحتى نهاية أبريل إلى 44.5 مليار دولار أي بزيادة قدرها 1.6 في المئة عن حجم الإصدارات المسجل في نفس الفترة من 2013 والتي كانت بمبلغ 43.8 مليار دولار."

وأضاف أنه "وفي ضوء هذا المعدل الجيد وتنوع الإصدارات حتى الآن في 2014 والتي تضمنت إصدارات للمرة الأولى من بلدان مثل المملكة المتحدة ولوكسمبورج وجنوب أفريقيا وهونج كونج وتونس وغيرها من البلدان فان ملامح الاصدارت هذا العام مشرقة."