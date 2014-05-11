بيت التمويل السعودي الكويتي يعلن بدء الاكتتاب فى أول صناديقه الاستثمارية

الكويت 11 مايو أيار (رويترز) - أعلن بيت التمويل السعودي الكويتي فتح باب الاكتتاب اليوم الأحد فى صندوق بيتك للإصدارات الأولية بالريال السعودي وهو أول صناديقه الاستثمارية مبينا أن الاكتتاب سيستمر شهرا حتى العاشر من يونيو حزيران.

وقال الرئيس التنفيذي في بيت التمويل السعودي الكويتي طارق الرخيمي في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه "تم فتح باب الاكتتاب فى صندوق بيتك للإصدارات الأولية والذي يسعى لتحقيق أهدافه باستثمار حتى 90 في المئة من صافي أصوله في الأسهم العادية خلال فترة الطرح الأولي العام وفي أسهم الشركات المدرجة الجديدة التي لم يمض ثلاث سنوات على إدراجها في أسواق المملكة."

وأكد أن جميع الشركات التي سوف يستثمر فيها ستكون من الشركات التي تتوافق مع الضوابط الشرعية المعتمدة من اللجنة الشرعية للصندوق.

ويستهدف الصندوق تحقيق عائد ونمو رأسمالي من خلال إتاحة الفرصة للمستثمرين للاستثمار بشكل رئيسي في أسهم الشركات العامة خلال فترة الطرح الأولي العام لأسهمها أو في أسهم الشركات الجديدة المدرجة التي لم تمضي ثلاث سنوات على إدراجها في سوق الأسهم.

وأضاف الرخيمي أنه سيتم طرح الصندوق للاكتتاب بسعر 10 ريالات للوحدة.

وأوضح انه "يجوز للصندوق الاستثمار في صفقات قصيرة الأجل عالية السيولة وفق الضوابط الشرعية لحماية رأس المال لحين توفر فرص استثمارية واعدة في السوق."