التمويل الخليجي يوقع مذكرة تفاهم مع ناسداك دبي لإدراج صكوك

الكويت 12 أغسطس آب (رويترز) - قال بيت التمويل الخليجي البحريني اليوم الثلاثاء إنه وقع مذكرة تفاهم مع ناسداك دبي لإدراج صكوك يعتزم إصدارها بقيمة 200 مليون دولار.

وأوضح بيت التمويل الخليجي في بيان نشر بموقع بورصة الكويت أنه يخطط "لاستخدام عائدات الصكوك لدفع صكوك حالية معلقة بقيمة 84 مليون دولار بالإضافة إلى القيام بعمليات استحواذ تجارية لتعزيز الوضع المالي وتطوير المشاريع في البحرين ودبي."

وقال "سوف يتم إصدار صكوك بيت التمويل الخليجي بقيمة 200 مليون دولار في الأشهر القادمة وسيكون الإعلان عن ذلك مرهونا بالحصول على موافقة الجهات الرقابية كافة."