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بيتك الكويتية تقود أول إصدار صكوك سيادي لجنوب أفريقيا

Sun Sep 21, 2014 6:13am GMT
 
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الكويت 21 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال بيت التمويل الكويتي (بيتك) أكبر بنك إسلامي في البلاد إن شركته التابعة بيتك الاستثمارية قادت عملية إصدار أول صكوك سيادية لجمهورية جنوب افريقيا بقيمة 500 مليون دولار.

وقال رئيس مجلس الادارة في بيتك حمد عبدالمحسن المرزوق في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه إنه تم تحقيق "نجاح كبير" في تغطية قيمة هذه الصكوك حيث تجاوز الطلب على الاكتتاب في الإصدار ملياري دولار وشارك فيها أكثر من 130 جهة مالية إقليمية وعالمية.

وأكد أن بيتك قام في هذه العملية "بأكثر من دور" منها قيادة عملية الترتيب والترويج كما ساهم في تقديم الدعم الفني لتمكين حكومة جنوب أفريقيا من تعديل بعض التشريعات حتى يتم إصدار مثل هذه الصكوك والموافقة عليها من النواحي القانونية والضريبية ومطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
 