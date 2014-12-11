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رئيس مجلس إدارة نور للاستثمار الكويتية يستقيل لأسباب خاصة

Thu Dec 11, 2014 7:31am GMT
 
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الكويت 11 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت شركة نور للاستثمار المالي الكويتية اليوم الخميس إن رئيس مجلس إدارتها عبد اللطيف عبد الله العصفور استقال من منصبه وكذلك من عضوية مجلس الإدارة لأسباب "خاصة".

وأوضحت الشركة في بيان نشر على موقع بورصة الكويت على الانترنت أن الاستقالة تسري اعتبارا من تاريخ أمس الأربعاء دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار)
 