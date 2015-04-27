المدينة الكويتية تجري تسوية لكامل مديونيتها مع بيت التمويل الكويتي

الكويت 27 أبريل نيسان (رويترز) - قالت شركة المدينة للتمويل والاستثمار الكويتية اليوم الإثنين إنها أجرت تسوية لكامل مديونيتها مع بيت التمويل الكويتي (بيتك) البالغة 26.69 مليون دينار (88.36 مليون دولار) مقابل أصول عقارية.

وقالت الشركة في بيان لبورصة الكويت إن هذه المديونية "تمثل 80 بالمئة تقريبا من إجمالي مديونيات الشركة للبنوك من بند الوكالات الدائنة كما في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2014."

وتوقع البيان أن ينتج عن هذه التسوية العقارية أرباحا قدرها 6.2 مليون دينار يتم إدراجها في البيانات المالية للشركة للربع الثاني لعام 2015 "علما بأن هذه الأرقام خاضعة لمراجعة مراقبي حسابات الشركة الخارجيين."