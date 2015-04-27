أرباح البنك الأهلي الكويتي ترتفع 11% في الربع/1

الكويت 27 أبريل نيسان (رويترز) - ارتفعت أرباح البنك الأهلي الكويتي 11.46 بالمئة لتصل إلى 9.057 مليون دينار (29.98 مليون دولار) في الربع الأول من العام الحالي مقابل 8.126 مليون دينار قبل عام.

وقال البنك في بيان لبورصة الكويت إن سبب ارتفاع الأرباح يعود إلى "زيادة الإيرادات التشغيلية نتيجة لارتفاع حجم الأعمال وانخفاض المخصصات."

وزادت إيرادات البنك التشغيلية إلى 31 مليون دينار في الربع الأول مقابل 29.8 مليون قبل عام.