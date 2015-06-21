رئيس بنك جيتهاوس: وقعنا اتفاقا لبناء منازل في بريطانيا بكلفة 700 مليون استرليني

الكويت 21 يونيو حزيران (رويترز) - قال فهد بودي رئيس مجلس إدارة بنك جيتهاوس البريطاني اليوم الأحد إن البنك وقع اتفاقا مع شركة سيجما كابيتال للعقارات السكنية لتوسيع مشروع بناء منازل في بريطانيا بحيث يصل العدد الإجمالي إلى سبعة آلاف منزل بكلفة 700 مليون جنيه استرليني بعد أن تم بناء ألف منها في المرحلة الأولى.

وجيتهاوس بنك إسلامي تأسس في عام 2007 ومقره بريطانيا وتمتلك شركة بيت الأوراق المالية الكويتية حصة تبلغ نحو 42 بالمئة فيه.

وقال بودي لرويترز إن البنك مع شركة سيجما يقومان بدور المنسق والمدير والمطور والمبتكر للصندوق الذي يتم من خلاله بناء هذه المنازل كما يمتلك البنك أيضا عشرة بالمئة من الصندوق.

وذكر أن الستة آلاف منزل الجديدة سيتم بناؤها على ثلاث مراحل تنتهي خلال ثلاث أو أربع سنوات.

وأضاف بودي أن عملية تمويل هذه المنازل تتم "من خارج البنك.. هناك مستثمرين أكثرهم صناديق سيادية واستثمارية من الخليج والشرق الأوسط" تقوم بتمويل هذا المشروع."