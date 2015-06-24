المزايا الكويتية تحول كل قروضها إلى إسلامية بتمويل قيمته 25 مليون دينار

الكويت 24 يونيو حزيران (رويترز) - وقعت شركة المزايا القابضة الكويتية عقدين للحصول على تمويل إسلامي بمبلغ 25 مليون دينار (82.75 مليون دولار) من بنك كويتي.

وقالت الشركة اليوم الأربعاء في بيان لبورصة الكويت إن الحصول على هذه التسهيلات نتج عنه "تحويل إجمالي قروض الشركة إلى قروض إسلامية بنسبة 100 في المئة."

ويتعلق العقد الأول بتسهيلات بقيمة عشر ملايين دينار سوف تستخدمها الشركة في الاستثمار العقاري وسوف يتم سداده دفعة واحدة بعد ثلاث سنوات.

أما القرض الثاني فيتعلق بتسهيلات قيمتها 15 مليون دينار سوف يتم سدادها على دفعات سنوية لمدة عشر سنوات وسوف تستخدم الشركة 12.5 مليون دينار منه لسداد قروضها لأحد البنوك الكويتية التقليدية أما المبلغ المتبقي وهو 2.5 مليون دينار فسيستخدم بغرض الاستثمار العقاري.

وقال البيان إن "أثر هذين العقدين سوف يدرج فى البيانات المالية المجمعة للشركة فور إتمام إجراءات التسهيلات وتحويل المبالغ بحسابات الشركة."