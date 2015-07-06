مقدمة 1-الأهلي الكويتي يترقب الموافقة المصرية على شراء بنك بيريوس مصر

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من أحمد حجاجي

الكويت 6 يوليو تموز (رويترز) - بعد حصوله على موافقة بنك الكويت المركزي بات البنك الأهلي الكويتي مترقبا لموافقة البنك المركزي المصري على صفقة سيشتري بموجبها 98.5 في المئة من بنك بيريوس مصر مقابل 150 مليون دولار.

وفي حال إتمام الصفقة فإن البنك الأهلي الكويتي الذي يحتل المرتبة السابعة في الكويت من حيث قيمة الأصول سيحصل على فرصة لتنويع النشاط جغرافيا ودخول السوق المصري في ظل سعي الكثير من البنوك الخليجية للخروج من أسواقها المحلية التي تعاني من شدة المنافسة.

والطرف البائع هو بنك بيريوس - اليونان.

وقال مسؤول في البنك الأهلي الكويتي اليوم الإثنين لرويترز إن البنك يعتزم إرسال الموافقة التي حصل عليها من بنك الكويت المركزي على صفقة بنك بيريوس مصر للبنك المركزي المصري "فورا" لاستكمال إجراءات الصفقة التي تبلغ قيمتها 150 مليون دولار.

وقال فوزي الثنيان المدير العام لشؤون مجلس الإدارة في البنك الأهلي الكويتي إن الإجراءات تقضي بالحصول أولا على موافقة بنك الكويت المركزي ثم تقديم المستندات إلى نظيره المصري مبينا أن البنك الأهلي كان قد أرسل بالفعل مستندات الصفقة للبنك المركزي المصري "ليراجعها" انتظارا لموافقة المركزي الكويتي التي تم الحصول عليها بالفعل.

وأضاف أنه لا يمكن تحديد موعد محدد لإنهاء الصفقة لأن الأمر يتعلق "بالإجراءات" التي لا يمكن تحديد متى تنتهي على وجه الدقة.