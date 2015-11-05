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دار الاستثمار الكويتية تخطر شركة دائنة بسماح المحكمة لها بإعادة الهيكلة

Thu Nov 5, 2015 7:08am GMT
 
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الكويت 5 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أخطرت شركة دار الاستثمار الكويتية المثقلة بالديون شركة دائنة لها بأن محكمة الاستئناف قبلت طلب دار الاستثمار بالسماح لها باتخاذ إجراءات إعادة الهيكلة المالية.

وقالت شركة الدار الوطنية للعقارات الكويتية في بيان لبورصة الكويت إنها استلمت أمس "كتابا مرسلا من قبل شركة دار الاستثمار متضمن الإخطار" بسماح محكمة الاستئناف لها بالمضي قدما في هذه الإجراءات التي انتظرتها الشركة طويلا.

وفي سبتمبر أيلول الماضي أظهرت وثيقة رسمية اطلعت رويترز عليها أن دار الاستثمار تسعى لنيل الموافقة القضائية لإكمال عملية إعادة هيكلة ديون قيمتها 813 مليون دينار (2.7 مليار دولار) حيث مثلت هذه المحاولة أحدث خطوة تقوم بها دار الاستثمار التي تملك أصولا في قطاعات مثل القطاع المالي والعقارات لسداد مستحقات الدائنين بعد أن أثقلت الديون كاهلها خلال الأزمة المالية.

وهدفت الخطة الجديدة التي تسمى "دسمان" إلى تمكين دار الاستثمار من التغلب على معارضة أقلية من الدائنين رفضت الخطة السابقة وذلك بمطالبة محكمة الاستئناف الكويتية بفرض الاتفاق على جميع الدائنين. وتقضي الخطة المقترحة بنقل أصول لدار الاستثمار ونقل إدارة التصرف فيها إلى الدائنين مباشرة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
 