البنك الكويتي التركي يفوض 6 مؤسسات لترتيب إصدار صكوك
اسطنبول 13 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال البنك الكويتي التركي للمساهمة (كويت ترك) في بيان لبورصة اسطنبول إنه فوض ست مؤسسات لترتيب إصدار صكوك بقيمة تصل إلى 400 مليون دولار لأجل عشر سنوات.
وذكر البنك الإسلامي -الذي يملك فيه بيت التمويل الكويتي (بيتك) حصة نسبتها 62 بالمئة- مساء أمس الخميس أنه فوض بيتك كابيتال وبنك دبي الإسلامي واتش.اس.بي.سي ونور بنك وكيو انفست وبنك الإمارات دبي الوطني لترتيب الصفقة.
كانت مصادر مطلعة قالت لرويترز في سبتمبر أيلول إنه تم اختيار سبعة بنوك لترتيب الإصدار المحتمل. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)
© Thomson Reuters 2016 All rights reserved.