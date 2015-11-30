المؤشر السعودي يتراجع صباحا
0845 جمت - تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية في مستهل تعاملات اليوم الاثنين متأثرا بخسائر عدد من الأسهم القيادية وسط تداولات ضعيفة في ظل غياب المحفزات الدافعة للصعود.
وخسر المؤشر 0.226 بالمئة إلى 7233 نقطة.
وسجل سهم الراجحي أكبر الخسائر على المؤشر وانخفض نحو واحد بالمئة.
كما نزلت أسهم صافولا والمراعي وجبل عمر وجرير وبنك البلاد بنسب تراوحت بين 0.4 و1.5 بالمئة.
في المقابل ارتفعت أسهم مكة للتعمير 1.7 بالمئة وإعمار المدينة الاقتصادية 2.02 بالمئة وسامبا 0.3 بالمئة والعربي الوطني 0.4 بالمئة وأسمنت ينبع 0.9 بالمئة.
ويترقب المتعاملون ما سيسفر عنه اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هذا الأسبوع ويحجمون عن المخاطرة في الوقت الراهن لحين اتضاح رؤية الحكومة فيما يتعلق بالإنفاق بعد إعلان الموازنة المتوقع أواخر ديسمبر كانون الأول.
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