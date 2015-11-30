المؤشر السعودي يتراجع صباحا

0845 جمت - تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية في مستهل تعاملات اليوم الاثنين متأثرا بخسائر عدد من الأسهم القيادية وسط تداولات ضعيفة في ظل غياب المحفزات الدافعة للصعود.

ويترقب المتعاملون ما سيسفر عنه اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هذا الأسبوع ويحجمون عن المخاطرة في الوقت الراهن لحين اتضاح رؤية الحكومة فيما يتعلق بالإنفاق بعد إعلان الموازنة المتوقع أواخر ديسمبر كانون الأول.