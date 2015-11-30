Sun 25 Dec 2016 | 7:46 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

بورصة مصر تهبط صباحا

Mon Nov 30, 2015 10:11am GMT
 
[-] نص [+]

0955 جمت - دفعت مبيعات العرب والأجانب على الأسهم القيادية بورصة مصر للنزول صباحا وسط شح في السيولة.

وهبط المؤشر الرئيسي 0.97 بالمئة ليصل عند 6414.95 نقطة والمؤشر الثانوي 0.77 بالمئة ليصل إلى 346.9 نقطة.

وبلغت قيم التداول 121.356 مليون جنيه.

ومالت معاملات المصريين إلى الشراء بينما اتجهت معاملات العرب والاجانب إلى البيع واستحوذ المصريين على 85 بالمئة من التداولات حتى الآن والأجانب على 27 بالمئة والأفراد على 64 بالمئة.

وخسرت أسهم التجاري الدولي 1.3 بالمئة وعامر جروب 2.3 بالمئة وطلعت مصطفى 1.8 بالمئة وجلوبال 3.1 بالمئة وبورتو 2.4 بالمئة.

وقال محمد جاب الله من بايونيرز لتداول الأوراق المالية "لا توجد سيطرة بيعية في السوق والدليل انخفاض أحجام التداول. أتوقع أن يرتد السوق لأعلى في أي وقت."

ونزلت أسهم القلعة 2.5 بالمئة والمصرية للاتصالات 0.5 بالمئة وبايونيرز 2.2 بالمئة وبالم هيلز 0.9 بالمئة وهيرميس 1.3 بالمئة.

---------------------   يتبع
 