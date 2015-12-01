الأسهم القيادية تدعم صعود كويت 15 صباحا

0657 جمت - عززت مكاسب عدد من الأسهم القيادية أداء مؤشر كويت 15 في مستهل تعاملات الثلاثاء وسط تعاملات ضعيفة.

وصعد مؤشر كويت 15 - الذي يقيس أداء 15 سهما قياديا - 0.49 بالمئة إلى 934.21 بالمئة مدعوما بصعود خمسة أسهم بين ستة أسهم قيادية جرى التداول عليها صباحا.

وقاد الارتفاعات سهم بيتك بمكاسب 1.75 بالمئة تلاه سهم زين الذي ارتفع 1.4 بالمئة.

كما زادت أسهم كيبكو 1.7 بالمئة والصناعات الوطنية 1.5 بالمئة والكويت الدولي 0.9 بالمئة.

في المقابل كان سهم بنك بوبيان الوحيد المتراجع صباحا على المؤشر وخسر 1.14 بالمئة.