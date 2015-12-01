بورصة قطر تتعافى بعد خسائرهاالفادحة أمس

0702 جمت - تعافت بورصة قطر إلى حد كبير في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء بعد أن هوت في اليوم السابق قبل سريان تعديلات على مؤشر ام.اس.سي.آي تعديلات للأسواق الناشئة.

وهوي المؤشر القطري 4.4 في المئة أمس الاثنين بعد أن أضافت ام.اس. سي.آي شركات صينية للمؤشر ليضعف وزن الأسهم القطرية ما أدى لنزوح صناديق خاملة. وساهم حجم التداول الضعيف والإحجام عن الشراء في تضخيم خسائر السوق القطرية.

وفي غياب الصناديق الخاملة أقبل القطريون على شراء الأسهم من جديد اليوم وقفز المؤشر 3.3 في المئة وسط تعاملات ضعيفة.

وسجل سهم الخليج الدولية للخدمات اكبر حجم تداول في بورصة الدوحة وقفز 7.5 في المئة وكان قد هوى 9.4 في المئة أمس اذ كان من المقرر رفع السهم من على مؤشر ام.اس.سي.آي للأسواق الناشئة امس.

ونزل سهم قطر لنقل الغاز (ناقلات) 1.2 في المئة اليوم بعد أن صعد امس 1.3 في المئة بفضل إدراجه على المؤشر.

وتغلق بورصتا أبوظبي ودبي ابوابهما من اليوم وحتى نهاية الاسبوع بمناسبة عطلة العيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.