الأسهم القيادية تهبط في الكويت وسط تداولات ضعيفة
0955 جمت - هبط عدد من الأسهم القيادية في بورصة الكويت عند الإغلاق اليوم الأربعاء وهو ما دفع مؤشر كويت 15 للهبوط 0.19 في المئة إلى 926.9 نقطة.
وسجل المؤشر الرئيسي ارتفاعا طفيفا بلغت نسبته 0.02 في المئة إلى 5804.6 نقطة.
وطغى ضعف التداول على الجلسة حيث بلغت القيمة المتداولة 10.5 مليون دينار.
وهبطت أسهم بنك برقان 1.3 في المئة وبنك بوبيان 1.15 في المئة والمباني 1.1 في المئة ومجموعة الصناعات الوطنية القابضة 1.45 في المئة.
في المقابل ارتفعت أسهم بنك الكويت الدولي 0.9 في المئة والبنك الأهلي 1.4 في المئة وأدنك 1.7 في المئة وطيران الجزيرة 2.1 في المئة.
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0902 جمت - صعدت بورصة مصر بشكل قوي في بداية معاملات اليوم الأربعاء بدعم من مشتريات العرب والمصريين بعد أن سدد البنك المركزي أمس الثلاثاء جميع المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب بإجمالي 547.2 مليون دولار وبالتالي تسوية كل المتأخرات. يتبع