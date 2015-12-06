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الأسهم القيادية تدفع مؤشر كويت 15 للتراجع صباحا

Sun Dec 6, 2015 6:28am GMT
 
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0624 جمت - دفعت خسائر عدد من الأسهم القيادية مؤشر كويت 15 للتراجع في مستهل تعاملات الأحد فيما سجل المؤشر السعري للسوق صعودا طفيفا.

ونزل مؤشر كويت 15 بنسبة 0.64 بالمئة إلى 933.07 بالمئة.

وقاد التراجعات سهم الكويت الوطني بخسائر 1.2 بالمئة.

كما انخفضت اسهم بيتك 1.7 بالمئة وبنك بوبيان 1.14 بالمئة والأهلي 1.35 بالمئة.

في المقابل ارتفع سهم مباني 1.1 بالمئة ليدعم صعود المؤشر السعري للسوق 0.02 بالمئة إلى 5789.75 نقطة.

(تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض)
 