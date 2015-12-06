أسواق الأسهم الخليجية تتراجع بعد هبوط أسعار النفط

0920 جمت - هبطت أسواق الأسهم الخليجية اليوم الأحد في أعقاب تراجع أسعار النفط مجددا.

وانخفض خام برنت اثنين بالمئة يوم الجمعة إلى 43 دولارا للبرميل بعدما أخفقت منظمة أوبك في الاتفاق على سقف جديد للإنتاج.

وتراجع مؤشر سوق دبي 1.4 بالمئة مستأنفا التعاملات بعد عطلة لخمسة أيام.

وتأرجح سهم بنك الإمارات دبي الوطني فارتفع أكثر من خمسة بالمئة في أوائل التعاملات ثم تراجع 1.3 بالمئة الساعة 0908 بتوقيت جرينتش. وهبطت أسهم أخرى في القطاع المالي حيث انخفض سهم بنك دبي الإسلامي 4.7 بالمئة وسهم أملاك للتمويل العقاري 3.5 بالمئة.

وتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي 1.1 بالمئة. وهبط سهم اتصالات المدرج حديثا في مؤشر ام.اس.سي.آي للأسواق الناشئة 5.2 بالمئة بعدما صعد عشرة بالمئة في الجلسة السابقة.

وزاد سهم بنك أبوظبي الوطني 5.2 بالمئة بعدما تراجع 11.6 بالمئة الأسبوع الماضي. وارتفع سهم بنك الخليج الأول 2.5 بالمئة.