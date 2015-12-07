دبي تهبط لأقل مستوى في 12 شهرا بفعل أسهم العقارات

800 جمت - هوى مؤشر بورصة دبي إلى أقل مستوى في 12 شهرا وتراجعت البورصات الأخرى في منطقة الخليج اليوم الاثنين مع انخفاض النفط من جديد مما دفع المتعاملين إلى بيع الأسهم.

ونزل مؤشر دبي اثنين بالمئة ليسجل أقل مستوى منذ ديسمبر كانون الأول ولتصل خسائره منذ بداية العام إلى 17.5 بالمئة.

وسجلت أسهم قطاع البناء والعقارات أكبر الخسائر وهوى سهم إعمار العقارية 3.1 بالمئة ودريك اند سكل 3.8 بالمئة وأرابتك 0.9 بالمئة.

وهبطت بورصة أبوظبي 0.8 بالمئة إلى أقل مستوى في ثلاثة أسابيع ونزل سهم دانة غاز الذي كان الأكثر نشاطا واستحوذ على أكثر من ثلث حجم التداولات بواقع 4.2 بالمئة.

وهبطت أسعار النفط الخام اليوم في أولى جلسات التداول بعد إخفاق أعضاء أوبك في الاتفاق على هدف للإنتاج لتقليص تخمة المعروض المتزايدة التي أدت إلى هبوط أسعار النفط أكثر من 60 بالمئة منذ يونيو حزيران 2014.

ونزل المؤشر القطري 0.6 بالمئة.