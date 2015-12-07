بورصة مصر تصعد صباحا للجلسة الخامسة

0830 جمت - صعدت مؤشرات بورصة مصر في بداية معاملات اليوم الاثنين للجلسة الخامسة على التوالي بدعم من مشتريات الأفراد المحليين.

وارتفع المؤشر الرئيسي 0.63 بالمئة إلى 6880.2 نقطة والمؤشر الثانوي 0.56 بالمئة إلى 370.5 نقطة.

وبلغت قيم التداول 63.343 مليون جنيه.

ومالت معاملات المصريين إلى الشراء بينما اتجهت معاملات الأجانب والعرب إلى البيع. واستحوذ المصريون على 84.9 بالمئة والأجانب على 8.7 بالمئة والأفراد على 84.3 بالمئة.

وزادت أسهم حديد عز 0.2 بالمئة وسوديك 1.75 بالمئة والعربية للأقطان 0.4 بالمئة وعامر جروب 2.2 بالمئة وجلوبال 2.45 بالمئة.

وقالت نعيم للوساطة في الأوراق المالية في مذكرة بحثية للعملاء اليوم إن المؤشر الرئيسي يسير نحو "مستوى 6900 نقطة ثم مستوى 7200 نقطة."

ونصحت المستثمرين "بالشراء في حالة نجاح (المؤشر الرئيسي) في تخطي حاجز 6645 نقطة وحد إيقاف الخسائر 6300 نقطة."