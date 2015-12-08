أسهم البنوك ترتفع صباحا في الكويت والمؤشر الرئيسي يهبط

0640 جمت - ارتفعت عدد من أسهم البنوك الكويتية صباح اليوم الثلاثاء مما دفع مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية للصعود 0.44 بالمئة إلى 929.7 نقطة في حين هبط المؤشر الرئيسي 0.54 بالمئة إلى 5752.5 نقطة.

وقال عدنان الدليمي المحلل المالي إن أمام هذه الأسهم فرصة جيدة للارتفاع مع اقتراب نهاية العام بهدف "تجميل" ميزانيات المحافظ والصناديق التي تمتلكها.

وأضاف أن السوق مازالت تعاني من آثار هبوط أسعار النفط وقلق المستثمرين من أن يؤثر ذلك سلبا على الاستثمار.

وارتفعت أسهم بنك الكويت الوطني 1.2 بالمئة وبيت التمويل الكويتي 1.8 بالمئة وبنك بوبيان 1.2 بالمئة