المؤشر الأردني يواصل الارتفاع للجلسة السادسة
1330 جمت - واصلت البورصة الأردنية ارتفاعها للجلسة السادسة على التوالي بفعل عمليات شراء محدودة في أسهم قيادية مثل الاتصالات الأردنية وسط تحسن قي السيولة.
وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعا بنسبة 0.3 بالمئة إلى 2036.14 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 8.8 مليون دينار مقارنة مع 3.9 مليون في الجلسة السابقة.
وقال عوني مصطفى المحلل المالي إن الإقبال في بورصة عمان جيد منذ أسبوع مع دخول مستثمرين جدد اشتروا في الأسهم القيادية.
وأضاف "حجم التداول كان جيدا اليوم ونتوقع حدوث عمليات جني أرباح قريبا."
وارتفع سهم الاتصالات الأردنية 3.2 بالمئة إلى 2.53 دينار.
وانخفض سهم البنك العربي 0.16 بالمئة إلى 6.03 دينار وسهم مناجم الفوسفات 1.09 بالمئة إلى 5.4 دينار.
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