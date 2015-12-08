المؤشر الأردني يواصل الارتفاع للجلسة السادسة

1330 جمت - واصلت البورصة الأردنية ارتفاعها للجلسة السادسة على التوالي بفعل عمليات شراء محدودة في أسهم قيادية مثل الاتصالات الأردنية وسط تحسن قي السيولة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعا بنسبة 0.3 بالمئة إلى 2036.14 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 8.8 مليون دينار مقارنة مع 3.9 مليون في الجلسة السابقة.