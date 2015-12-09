المؤشر السعودي يرتد صاعدا بعد خسائر قوية أمس

0817 جمت - استهل مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات الأربعاء على ارتفاع بعدما خسر نحو 2.5 بالمئة في جلسة أمس وسط غياب المحفزات الدافعة للصعود القوي وترقب المتعاملين لإعلان موازنة العام المقبل.

وجاء صعود اليوم بدعم من ارتفاع أسعار النفط على خلفية انخفاض مخزونات النفط الأمريكية وانتعاش طلبيات الآلات اليابانية مما عزز السوق وسط تخمة معروض قد تؤدي إلى امتلاء مواقع تخزين الخام البرية عن آخرها في الربع الأول من 2016.

وصعد المؤشر 0.05 بالمئة إلى 6994.5 نقطة.

وقاد الارتفاعات سهما مكة للتعمير والراجحي بمكاسب 4.4 بالمئة و0.6 بالمئة على الترتيب.

كما زادت أسهم الاتصالات السعودية والسعودي اللفرنسي والسعودية للأبحاث والتسويق والطيار والإنماء والصحراء بنسب تراوحت بين 0.7 و 3.9 بالمئة.

وفي المقابل انخفضت أسهم كل من سافكو وجبل عمر وصافولا 0.9 بالمئة والمراعي وموبايلي 0.6 بالمئة والمملكة 1.9 بالمئة.