سهم البنك العربي يقود البورصة الأردنية للارتفاع

1325 جمت - أغلقت البورصة الأردنية اليوم على ارتفاع هو السابع على التوالي بفعل عمليات شراء بقيادة سهم البنك العربي عقب فوز البنك في استئناف بشأن آلاف من دعاوى تمويل الإرهاب في محاكم أمريكية.

وأغلق المؤشر العام للأسهم اليوم الأربعاء مرتفعا بنسبة 0.53 بالمئة إلى 2047.02 نقطة في حين زادت قيمة التداول إلى 9.6 ملايين دينار مقارنة مع 8.8 ملايين دينار في الجلسة السابقة.

وقال أسعد الديسي محلل مالي إن الإقبال اليوم على سهم البنك العربي ذو الوزن الثقيل في السوق يرجع إلى الاطمئنان على وضعه المالي بعد صدور قرار المحكمة الأمريكية برفض الدعاوي ضده.

وأيدت محكمة الاستئناف الأمريكية في نيويورك حكما صدر في عام 2013 برفض دعاوى أقيمت على البنك الذي يوجد مقره في الأردن والذي وجدت هيئة محلفين العام الماضي أنه مسؤول قانونيا عن تقديم دعم مادي لحركة المقاومة الإسلامية حماس.

وارتفع سهم البنك العربي 1.49 بالمئة إلى 6.12 دينار وسهم الاتصالات الأردنية 1.97 بالمئة إلى 2.58 دينار.

وزاد سهم الكهرباء الأردنية 0.4 بالمئة إلى 2.48 دينار.

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