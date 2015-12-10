أسهم السعودية تنهي الأسبوع على انخفاض وأسهم مصر ترتفع

1310 جمت - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات الأسبوع على تراجع وسط نزول معظم الأسهم القيادية فيما ارتفعت البورصة المصرية لكن وسط سيولة ضعيفة.

ونزل المؤشر السعودي 0.74 بالمئة إلى 6949 نقطة وسط تداولات قيمتها 5.11 مليار ريال.

ومن بين 166 سهما جرى التداول عليها انخفض 137 سهما وارتفع 21 آخرين فيما استقرت ثمانية أسهم دون تغيير.

وقاد النزول سهما صافولا وجبل عمر بخسائر 3.3 بالمئة و1.4 بالمئة علىا لترتيب.

كما انخفضت أسهم سامبا وبنك الرياض وساب والطيار والحكير ومكة للتعمير بين 1.3 و3.2 بالمئة.

في المقابل ارتفعت أسهم سابك 0.9 بالمئة وإعمار المدينة الاقتصادية 6.9 بالمئة والإنماء وسافكو 1.1 بالمئة وموبايلي 0.3 بالمئة والمملكة 0.8 بالمئة.

وفي القاهرة ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة 0.13 بالمئة إلى 6638 نقطة بدعم رئيسي من سهم التجاري الدولي الذي قفز 1.4 بالمئة.

ومن بين 29 سهما آخرين مدرجين على المؤشر ارتفعت أسهم جهينة والسويدي والشرقية بدخان وايديتا بنسب بين 0.2 و1.4 بالمئة.