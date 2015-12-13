خسائر النفط‭ ‬تدفع بورصات الإمارات وقطر للهبوط

0719 جمت - تراجعت بورصات الخليج في التعاملات المبكرة اليوم الأحد نتيجة خسائر النفط التي أدت لموجة هبوط شاملة للأسهم.

وتكبد مزيج برنت يوم الجمعة أكبر خسارة اسبوعية بالنسبة المئوية منذ أكثر من عام وسجل 37.93 دولار للبرميل بعد أن حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن التخمة العالمية ستقود لهبوط أكبر للأسعار العام المقبل.

وهوى مؤشر قطر 3.8 في المئة وبلغت خسائره 21.7 في المئة منذ بداية العام وجاء اداؤه أسوأ من مؤشر ام.اس.سي.آي للأسواق الناشئة الذي نزل 19 في المئة في 2015.

ونزل سهم مصرف الريان 4.8 في المئة وبنك قطر الوطني 2.3 في المئة.

ونزلت بورصة دبي 1.6 في المئة متراجعة 23.3 في المئة منذ بداية 2015 لتسجل بذلك أسوأ أداء بين أسواق الخليج هذا العام.

وهبط 19 سهما ولم يسجل مكاسب سوى ثلاثة أسهم. وفقد سهم إعمار العقارية ثلاثة في المئة وبنك دبي الإسلامي 2.5 في المئة في حين ارتفع بنك الامارات دبي الوطني أكبر بنوك الإمارة 2.7 في المئة مع تداول سبعة آلاف سهم مما ساهم في تقليص خسائر المؤشر الرئيسي.

وهبط سهم دريك اند سكل 0.8 في المئة إلى 0.38 درهم مسجلا مستوى منخفضا قياسيا ونزل سهم ارابتك 2.6 في المئة ونزل لأقل مستوى في أربعة أعوام.