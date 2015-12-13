بورصة مصر تغلق على تراجعات حادة لكن وسط شح في السيولة

ومالت معاملات المصرين والعرب إلى البيع بينما اتجهت معاملات الأجانب إلى الشراء. واستحوذ المصريون على 92 بالمئة من المعاملات والأفراد على 58 بالمئة.

وقال محسن عادل من بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار "السوق به مشكلة حقيقية وهي نقص السيولة.. البيع ضعيف في السوق لكن لا يوجد مشتري قوي. تراجع الأسواق المحيطة ساهم في التراجعات الحادة اليوم."