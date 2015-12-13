بورصة مصر تغلق على تراجعات حادة لكن وسط شح في السيولة
1255 جمت - تعرضت الأسهم المصرية لتراجعات حادة خلال معاملات اليوم الأحد تأثرا بهبوط الأسواق الخليجية وسط انخفاض أسعار النفط.
وهبط المؤشر المصري الرئيسي 3.66 بالمئة ليغلق عند 6395.2 نقطة والمؤشر الثانوي 2.32 بالمئة ليغلق عند 353.01 نقطة.
وبلغت قيم التداول 274.776 مليون جنيه.
ومالت معاملات المصرين والعرب إلى البيع بينما اتجهت معاملات الأجانب إلى الشراء. واستحوذ المصريون على 92 بالمئة من المعاملات والأفراد على 58 بالمئة.
وهوت أسهم بورتو خمسة بالمئة عند اغلاق السوق وهبط وعامر 2.4 بالمئة والقلعة 6.25 بالمئة والعربية للأقطان 3.3 بالمئة وهيرميس 2.9 بالمئة.
وقال محسن عادل من بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار "السوق به مشكلة حقيقية وهي نقص السيولة.. البيع ضعيف في السوق لكن لا يوجد مشتري قوي. تراجع الأسواق المحيطة ساهم في التراجعات الحادة اليوم."
وخسرت أسهم طلعت مصطفى 2.56 بالمئة وبايونيرز 6.2 بالمئة والمصرية للاتصالات 1.6 بالمئة وحديد عز 3.2 بالمئة وسوديك 4.45بالمئة.
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