الأسهم القيادية تدفع بورصات قطر والإمارات للصعود

0713 جمت - ساعدت الأسهم القيادية أسواق الخليج على التعافي في المعاملات المبكرة اليوم الاثنين مع عودة بعض المتعاملين للسوق في اعقاب موجة هبوط استمرت طويلا.

وارتفعت بورصة دبي 0.5 في المئة وحقق 13 سهما من بين 14 سهما جرى تداولها مكاسب. كان المؤشر قد هوى لأقل مستوى في عامين أمس.

وصعد سهم دريك اند سكل 1.3 في المئة وارابتك 1.7 في المئة.

وارتفع مؤشر أبوظبي 0.8 في المئة مستعيدا جزءا من خسائره في اليوم السابق وارتفع سهم اتصالات أكبر شركة مدرجة في الامارات واحدا في المئة.

كما ارتفعت أسهم بنك الخليج الأول وبنك راس الخيمة الوطني وقفز كل منهما ثلاثة في المئة. وتشير بيانات رويترز إلى ان البنكين يستحوذان على 15.6 في المئة من القيمة السوقية لبورصة أبوظبي.

وزادت بورصة قطر 1.3 في المئة مع صعود 16 سهما في حين لم ينخفض سوي سهم وحيد.